ردت الإعلامية السعودية، هبة الحسين، على الأنباء المتداولة عن طلاقها من المغني السعودي عايض يوسف، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي

وظهرت هبة الحسين في مقطع فيديو كشفت من خلاله عن معاناتها من الشائعات المتعلقة بالانفصال منذ بداية زواجها، وطلبت تحري الدقة من وسائل الإعلام والجمهور، وأن يتفاءل الجميع بالخير وليس بهذه النوعية من الشائعات.

وقالت الإعلامية السعودية: “منذ بداية زواجي ويحاول البعض نشر شائعات انفصالي، لذلك أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتب لكن هناك تيار يكره النجوم، وكل ما أطلبه تفاءلوا لطفا بالخير للجميع وليس فقط لهبة الحسين”.

وعلقت هبة الحسين عن علاقتها بزوجها الفنان عايض يوسف بعد هذه الشائعات، مشددة على أنهما بخير ولا صحة لما يتم تداوله من قبل البعض فقالت الفنانة السعودية: “الحمد لله نحن بخير وزوجي كذلك وعلاقتنا في أفضل حال، وأتمنى للجميع التوفيق في حياتهم، وأتمنى أيضا مراعاة الأخبار التي يتم تداولها وتحديدا فيما يخص الزواج والطلاق”.

يشار إلى أنه منذ زواج الثنائي والكثير من الشائعات والأخبار تلاحقهم، حيث يتشارك الفنان عايض والإعلامية هبة متابعيها بالعديد من الصور والمقاطع الفيديو من لحظات يقضيها الزوجان مع بعضهم البعض، وكان آخرهم مقطع فيديو انتقاد هبة الحسين لزوجها بسبب عدم قدرته على القيادة بطريقة إحترافية، الأمر الذي تسبب في توجه الكثير من محبي الفنان عايض بالانتقادات لها.

كما انتشر خبر طلاق عايض يوسف وهبة حسين، وتداول مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية خبر طلاقها بعد شهر واحد من زواجهم، خرج الثنائي ليردوا على الإشاعات حيث رد عائض يوسف على هذه الإشاعة بطريقة ساخرة من خلال بث فيديو على موقع سناب شات، نفي به الخبر الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.