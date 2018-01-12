شاهد… هكذا ردت هيفاء وهبي على اعلامي سخر منها! فن

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ردت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على ما قاله الإعلامي سامي كليب، خلال الحلقة الأخيرة لبرنامج “منا وجر”، وذلك في مكالمةٍ هاتفية مباشرة من القاهرة، مع برنامج “العين بالعين” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة عبر قناة “الجديد”.

وقالت وهبي في تصريحها: “لقد تلقيت كل ما قيل، وفهمته بشكلٍ صحيح. الكلام كان فيه سخرية، وبقدر ما كان الكلام صادراً من شخصٍ كبير، الجواب أيضاً يجب أن يكون كبيراً”.

وأضافت: “عندما يكون هناك إنسان تعب على نفسه واجتهد ليبرز نفسه في المجتمع، لا تعمد إلى الغاء نجاحاته بدعابةٍ على الهواء، ومن المفترض أن تكون أكبر من ذلك”.