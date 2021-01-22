احتفلت الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​ بعيد ميلادها الـ33 اليوم في 21 كانون الثاني/يناير في منزلها حيث فاجأها زوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ بتزيين المنزل بعدد كبير من البالونات التي حملت صورهما.

وشاركت ياسيمن صبري متابعيها مقطع فيديو يظهر المفاجأة وذلك عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام كما ظهر في الفيديو عدد من الصناديق التي تحتوي على الهدايا دون ان تكشف عما تحتويه.

كما نشرت ياسمين صبري صورا لها مع أبو هشيمة أثناء تقطيعها كعكة عيد الميلاد الفخمة حيث ظهرت وهي مرتدية فستان سهرة أنيق باللون الأحمر .

بدوره أعاد أحمد ابو هشيمة نشر نفس الصورة مع ياسمين صبري واكتفى بالعتليق برمز القلب على .صورتها