كشفت الفنانة المصرية منال سلامة عن موقف تعرض له ابنها حين ذهب لصلاة الجمعة فعاد باكيا لأن الشيخ قال في الخطبة ان الفنانين سيذهبون النار.

وكشفت منال سلامة، خلال برنامج “حلو الكلام” الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، انها قالت لابنها ان “الشيخ فاهم غلط لأنه لا يعرف كل الممثلين وفي ممثل حيدخل الجنة وممثل يدخل النار ودكتور حيدخل الجنة ودكتور حيدخل النار ومحامي حيدخل الجنة ومحامي حيدخل النار”.

واضافت منال سلامة انها واجهت هذا الشيخ وطلبته ليعلم ابنها القران وانها قابلته بثياب الصلاة وقالت له: “انا عايزة الصك الذي دخلتنا به النار” وتابعت ان الشيخ بهت من طلبها ثم كلمته بالاخلاق والاحاديث فخجل واعتذر.