شاهد.. هل أحرج ناصيف زيتون نفسه بتصريحاته عن تيم حسن!

أطلق الفنان السوري ناصيف زيتون مجموعة من التصريحات ضمن برنامج (منا وجر) التي أثارت ضجة خصوصاً كلماته عن النجم تيم حسن.

فقد قال ناصيف زيتون إن شهرة تيم حسن زادت بشدة بعد عرض مسلسل (الهيبة)، وذلك رداً على سؤال المذيع عن أياً منهما ازدادت شهرته بعد عرض العمل، مما أثار ضجة بين محبي صاحب شخصية (جبل) وعلقوا على تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهموه بالتعالي والثقة الزائدة، حسب موقع ليالينا.

وأكد ناصيف زيتون أن المسلسل كان ناجحاً للغاية حتى بدون (تترات) المسلسل التي غناها، لأنه عملاً رائعاً وناجحاً للغاية، معترفاً أن هناك مفاجأة سيقدمها مع فريق عمل الموسم الثاني من المسلسل، غير أنه رفض الإفصاح عن هذه المفاجأة.

وقال ناصيف زيتون أيضاً أنه يحب إليسا للغاية ولا يستحي أن يطلب منها الغناء معه في أغنية دويتو، كما قام بأداء أغنية (بوس الواوا) للنجمة هيفاء وهبي.