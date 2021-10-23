تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية دينا الشّربيني مع مواطنها الفنان عمرو الدياب والذي كانت قد انفصلت عنه قبل قرابة العام.

وانتشر مقطع فيديو من حفل زفاف أحياه عمرو دياب في مدينة الغردقة السياحية وهو يغني “ده لو اتساب” أمام عدد من المدعوين وبينهم الفنانة دينا الشربيني التي ظهرت وهي تتراقص على الأغنية أمامه.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يجتمع فيها كل من عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انفصالهما، حيث ظهرت النجمة المصرية وهي تتمايل على صوت عمرو دياب على مسافة قريبة جدا منه؛ ما أثار الجدل حول عودتهما معا.

البعض الآخر فسر ظهور دينا الشربيني في حفل الزفاف، طريقة لاستفزاز عمرو دياب، بعد انفصالهما منذ فترة وكأنها تثبت له أنها لا تخجل من اللقاء معه أو مواجهته.

يشار إلى أن الثنائي عاشا قصة حب أثارت الجدل لسنوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الغموض كان حليف العلاقة، ولم يعلنا ارتباطهما بشكل علني أو انفصالهما الأخير.

وكثرت الأنباء حول السبب الحقيقي وراء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، أبرزها كان رفض عمرو دياب الإنجاب من دينا الشربيني.