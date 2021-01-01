أثار ظهور الفنان السوري تيم حسن في جنازة المخرج الراحل حاتم علي التساؤل والانتقاد، وذلك بعدما تم تداول مقطع فيديو له وهو يخرج من المسجد بعد أداء صلاة الجنازة، ويذهب تجاه الفنانة السورية أنطوانيت نجيب وحوله بعض الأشخاص الذين يقومون بمنع المصورين والمتواجدين من الاقتراب منه، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يعتقدون بأن النجم السوري حضر إلى الجنازة برفقة حرّاسه ومرافقي حماية.

وبالعودة إلى المصدر الذي أُخذ منه مقطع الفيديو ذلك، وهو الحساب الخاص بالمذيع السوري ماجد العجلاني، فقد اتضح أنَّ من كان حول النجم السوري هم أصدقاؤه وليسوا حراساً أو مرافقين؛

إذ أعاد العجلاني نشر مقطع الفيديو ذاته متضمناً توضيحاً قال فيه: “لأنه وصلتني كثير رسائل حول الموضوع والرسائل سلبية كتير بالكلام بهل وقت الصعب حبيت أنوه انه المحيطين بتيم حسن هنن أصدقائه وليسوا مرافقة أو حماية أو أي شيء تاني”.

وأضاف في توضيحه مشيراً إلى أن تيم حضر الجنازة وحيداً، بالقول: “تيم حسن حضر إلى الجنازة بمفرده وما معه أي حدا كمرافقة أو غيره”.

وعلى صعيد متصل كان النجم السوري، قد تواجد خلال تشييع جثمان المخرج الراحل، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يحمل النعش على كتفه، وكذلك وهو يتواجد داخل المسجد أثناء الصلاة على الراحل.