شاهد.. هل سيتراجع عمرو أديب عن قرار مغادرته ON E!

بعدما قرر ترك محطة ON E، تراجع ال​إعلام​ي المصري ​عمرو أديب​ عن قراره حيث اعلنت شركة اعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات ON E أن أديب مستمر في تقديم برنامج “كل يوم” على ​قناة ON E​ وان البرنامج سيتوقف طوال شهر رمضان والاجازة الصيفية ليعود البرنامج في أيلول/ سبتمبر 2018 بكامل فقراته.

وصرح تامر مرسي رئيس مجلس ادارة اعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات ON E بأن التجديد مع أديب لموسم جديد جاء استكمالا للمشوار الذي بدأه مع انطلاق قنوات أون في أواخر 2016 ويمثل برنامج “كل يوم” الركيزة الأساسية في نجاح القنوات ومن خلاله حصدت القناة العديد من الجوائز.

بدوره قام أديب بتقديم حلقة من “كل يوم” يوم أمس الأربعاء 16 أيار/مايو بعد أن كان أعلن أن حلقة الثلاثاء 15 أيار/مايو هي آخر حلقة له.

وأشار أديب الى أنه تراجع عن قرار تركه القناة، مؤكداً أن سبب استمراره فيها هم المشاهدون الذين كرموه بشدة وطالبوه بالبقاء، والسبب الثاني هو أنه حريص على نجاح القناة.

كما قدم أديب اعتذاراً للجمهور حيث اعتبر انه ازعجهم عندما أعلن قرار تركه للقناة.