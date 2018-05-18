شاهد.. هل سيحيي إلتون جون زفاف الامير هاري وميغان ماركل !

قبل يوم من إنطلاق فاعليات اليوم المنتظر من قبل ملايين المتابعين والمعجبين، والذي هو حفل زفاف ​الأمير هاري​ وخطيبته الممثلة الأميركية ​ميغان ماركل​، تتكشف المزيد من تفاصيله وأحداثه المميّزة.

فبعد الحديث عن إحياء المغني العالمي ​إلتون جون​ للحفل، اكدت الكثير من التقارير الإخبارية هذا الخبر، وذكر موقع TMZ أن جون سيكون نجم الحفل في قلعة وندسور حيث سيقام.

‎ و بالرغم من الخبر الذي انتشر إلا أنه لم يكن واضحا، إذا كان جون سيغني في حفل الكنيسة أو في حفل الاستقبال الذي سيقام في وقت لاحق من اليوم.

وأشار موقع “ديلي ميل” البريطاني أن إحياء جون لحفل رفاف الأمير هاري يأتي بعد 21 عاماً على غنائه في جنازة والدة الاخير الأميرة ديانا عام 1997.