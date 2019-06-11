شاهد… هل يكشف باسل خياط عن رأيه في أسوء ممثلة لبنانية؟!

نشر الممثل السوري باسم ياخور برومو الحلقة المقبلة من برنامج “اكلناها” الذي يقدمه اسبوعيا على شاشة تلفزيون “لنا” وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكشف باسم ياخور ان ضيف الحلقة سيكون مواطنه الممثل باسل خياط حيث علق قائلا: “باسل خياط الغالي على قلبي 💕في واحدة من اجمل حلقات أكلناها يوم الخميس القادم التاسعة مساء بتوقيت دمشق على قناة لنا”.

ويبدو ان الحلقة ستشهد العديدمن الأسئلة المحرجة حيث ظهر باسل خياط في الفيديو وهو يجيب على سؤال عن أسوء ممثلة في الدراما اللبنانية كما ذكر في قسم اخر اسماء كل من الممثلات نادين نسيب نجيم وميس حمدان وورد الخال.