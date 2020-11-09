تدخلت الفنانة الشابة هنادي مهنا لوضع النقاط على الحروف، فيما يخص أزمة حضور ثلاثي نجوم أغاني المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأكدت هنادي أنها وجهت الدعوة لهم وكانت سعيدة بحضورهم، لتتحمل المسئولية عن والدها هاني مهنا الذي يواجه انتقادات قاسية من مجلس نقابة المهن الموسيقية، حيث كان يتوجب عليه الالتزام بقرار النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.الأزمة شهدت مؤخرا تلاسنا متبادلا بين الموسيقار هاني مهنا من جهة، والثلاثي حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، حيث اكد الأول أنه لم يوجه الدعوة لهم لحضور حفل زفاف ابنه وفوجيء بهم يعتلون المسرح ويقدمون فقرة غنائية، لافتا إلى أنه لا يعرفهم ولا يمكن أن يدعوهم لحفل زفاف ابنته، ورد الثلاثي بأن الدعوة وصلتهم عبر العروس هنادي، وانهم لم يفرضوا أنفسهم على حفل الزفاف، ووجودهم مدعاة للشرف وليس للخجل.

وبعد تفاقم الأزمة خرجت هنادي التي تقضي حاليا شهر العسل، وقدمت مقطعا مصورا عبر حسابها بموقع إنستقرام بخاصية الاستوري، أكدت فيه أنها حاولت دعوة حسن شاكوش وحمو بيكا ولكنهما لم يردا على هاتفهما ولجأت إلى عمر كمال الذي وعدها بالحضور برفقتهما لحفل الزفاف.

وقالت هنادي: أن الناس كلها تغني أغنيات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، وإنها دعتهم لحفل زفافها من أجل إضفاء المزيد من أجواء البهجة، وتشرفت بحضورهم وسعيدة بتواجدهم، وان والدها لم يكن يعلم.

وقام حسن شاكوش بإعادة نشر فيديو هنادي مهنا وعلق عليه قائلا: ربنا يسعدك ياهنادي واحنا مش زعلانين و الف مبروك واحنا اتشرفنا اننا جينالك.

يذكر ان الأزمة بدأت بصدور بيان غاضب من نقابة المهن الموسيقية يعبر عن الأسف من توجيه الدعوة لحمو بيكا بالمشاركة في حفل زفاف هنادي مهنا، رغم إدانته بحكم قضائي بعد توجيه تهم سب وقذف أعضاء مجلس النقابة والنقيب هاني شاكر وتهديده بتحطيم مقر النقابة اعتراضا على رفض طلبه للحصول على تصريح بالغناء، وتضمن البيان تلميحا بأن هاني مهنا والد العروس رجل نقابي وكان عضوا بمجلس النقابة ورئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر، ولا ينتظر منه أن يخالف القانون.