حلت الفنانة المصرية هنادي مهنا، ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، الذي يبث عبر قناة cbc مساء الخميس.

وكشفت خلال المقابلة التليفزيونة عن العديد من المواقف الطريفة التي جمعتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، قائلة: “حصل إني أجبرته يتفرج معايا على فيلم، ومرة في لية رأس السنة حرقت الأكل”.

وكشفت هنادي مهنا خلال اللقاء عن مهارتها في العزف على الطبلة، وقامت بغناء أكثر من أغنية منها أغنية “ضحكت يعني قلبها مال” للهضبة عمرو دياب، وأغنية المهرجانات “إنتي بنبونية”.

كما تحدثت هنادي مهنا خلال اللقاء عن زيادة وزنها حيث قالت “كان وزني قليل جدا وأنا خارج مصر، ولما رجعت مصر حضنت علبة السمن، وكان مستحيل أمنع نفسي عن الأكل الحلو”.

وأضافت: “بعد فترة حسيت إن وزني زاد جدا، والغريبة إني لما روحت الجيم زاد وزني أكتر، باختصار شديد جربت كل حاجة علشان وزني ينزل، والحمد لله رجعت ألبس هدومي القديمة تاني، اللي كنت بطلت ألبسها بسبب الوزن”.

وتابعت هنادي مهنا حديثها: “مفيش حاجة معينة أقدر أقول إنها وراء خسارة وزني، لكن ممكن القول إني خسرت وزني بسبب اتباع نظام غذائي وأشياء أخرى”.

وتطرقت مهنا خلال البرنامج إلى نجاح حدوتة “كدبة كبيرة”، التي قامت ببطولتها قائلة: “الورق مكتوب حلو جدا، وقصة (مريم) جذبتني، وكل فريق العمل بذل مجهود كبير لنجاح المسلسل”.