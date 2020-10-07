احتفل الفنان المصري أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، بمراسم عقد قرانه على مواطنته الفنانة هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهنا، ب حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وذلك بعد مرور 10 أشهر على خطبتهما التي أقيمت في ديسمبر من عام 2019.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو والصور التي أبرزت مظاهر الاحتفال، وتحديدًا لحظة دخول العروسين لمكان مفتوح يقام فيه عقد القران، قيل إنه في أحد مساجد القاهرة التي تتمتع بأماكن مفتوحة حولها،

ولاقت لحظة ظهورهما تفاعلًا كبيرًا بين الحضور حيث قاموا بالتصفيق لهما وقدموا التحية التي عبروا بها عن فرحتهم بقرار زواجهما، وظهرت هنادي وهي ترتدي فستانا “أوف وايت” طويلا ناسب عقد القران وتركت شعرها منسدلًا. وارتدى أحمد خالد صالح بدلة زرقاء اللون.

وقد تزين مكان عقد القران بالورود البيضاء التي التقط العروسان أمامها العديد من الصوروحرص على حضور عقد القران عدد من نجوم الفن بينهم محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وعدد من الأهل والأصدقاء والمقربين، بينما تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الفنانين لحضور حفل الزفاف الذي من المقرر أن يقام خلال أيام.

وكان قد اجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل “الفتوة” الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.