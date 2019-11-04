شاهد .. هنادي مهنى بفستان زفاف سعره 8 مليون جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية ” هنادي مهنى ” خلال حضورها لعرض أزياء بعنوان ” Winter Fashion Show “والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
وظهرت هنادي مهنى خلال العرض وهي مرتدية فستان زفاف أنيق من اللون الأبيض من مجموعة مصمم الأزياء أحمد حافظ والذي بلغت تكلفته 8 ملايين جنيه مرصع بالألماس والمجوهرات .
وضم العرض عددا من مصممي الأزياء منهم ميريام سليمان و إنجي نبيل و رشا سليم و ديما خضير و أميرة قزامل .
حضر العرض عددا من نجوم الفن منهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق .. وقدمت الفنانة رنا سماحة بعض من أغانيها خلال الجزء الأول من العرض والتي ارتدت فستانا أيضا من تصميم أحمد حافظ .. كما شاركت الفنانة كارمن سليمان في العرض بتقديم عدد من أغانيها .
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