أجرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” لقاءا لبرنامج ” et بالعربي ” كشفت من خلاله عن تجربتها السينمائية القادمة في بطولة فيلم يحمل إسم ” ساشا ” وبدء التحضيرات الأولية له .

وأعربت هنا الزاهد في حديثها عن سعادتها ببطولة هذا الفيلم الذي كانت تتمنى تقديمه منذ عامين ولم تسنح الفرصة وتعتبره تحقيق لحلم الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” الذي تعتبره بمثابة والدها بعد زواجه من والدتها والفيلم فكرته وتأليفه .

فقالت : ” ساشا من تأليف أبويا الله يرحمه طلعت زكريا هو اللي مألفه وكاتب الفكرة بتاعته .. كنت نفسي أعمله من زمان بقالي سنتين نفسي أعمله بس مكنش في فرصة وأنا مبسوطة أوي بسبب كده ” .

وأشارت إلى أنه لم يتم إختيار فريق العمل بعد وأنه سيتم عمل مسرحية من نفس الفكرة وستعرض بالسعودية .

وعن فكرة الفيلم قالت هنا الزاهد إنها ستقدم في فيلم بإسم ” باربي ” الذي استوحى فكرته طلعت زكريا من هنا التي تشبه الدمية باربي والتي أعطاها الجمهور هذا اللقب .