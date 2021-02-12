روجت الفنانة المصرية هنا الزاهد لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “حلوة الدنيا سكر” وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد، في الفيديو، وهى تحمل “نسناس”، وعلقت بالترويج للمسلسل التي تبدأ حلقاته غداً السبت، وكتبت: “هتقبلوا بكره ساندى، الساعة 8 على dmc والساعة 11 على dmc دراما”.

وكان أحمد فهمى قد أعرب عن دعمه لزوجته هنا الزاهد وساهم في الترويج للمسلسل، عبر حسابه على انستجرام، أول أمس حيث نشر فيديو يضم الشخصيات التى تقدمها هنا الزاهد، فى المسلسل، معلقا: “مجهود كبير.. دائما فخور بيكى”.

وكانت قناة DMC طرحت البرومو الأول لمسلسل “حلوة الدنيا سكر”، للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق: “استنونا فى مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى ونجوم تانيين كتير قريبا على DMC.

ويشارك فى مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.