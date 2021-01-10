نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” صورة لها من مرحلة الطفولة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتبت هنا الزاهد في تعليق ساخر لها على الصورة قائلة : ” ليه الكلكعة دي يا أمي بتعملوا فينا كدة ليه ” .. في إشارة منها إلى ارتدائها لملابس كثيرة .

وحازت الصورة على تفاعل كبير من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى جمال هنا الزاهد منذ طفولتها وأن ملامحها لم تتغير منذ ذلك الوقت .

فجاءت التعليقات مثل : ” طعمة من صغرك ” و ” قمر حتى وإنتي صغيرة وأحلى وإنتي كبيرة ” و ” قمر وعسولة طول عمرك ” .