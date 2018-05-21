شاهد… هنا الزاهد تفقد الوعي في رامز تحت الصفر

تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد للحظات رعب شديدة خلال حلولها ضيفة في حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز تحت الصفر” على فضائية MBC مصر.

هذا وقد فقدت هنا الوعي عقب مشاهدتها هجوم نمر البرنامج على أحد الأشخاص.

وبدأ المقلب بسقوط هنا الزاهد مرتين على الثلوج بعد ركوبها عربة تقودها الكلاب على الجليد للوصول إلى ستديو البرنامج الوهمي الذي يقدمه مجدي عبد الغني ويتقمص به رامز جلال شخصية كوبر مدرب منتخب مصر.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وانتابت هنا الزاهد حالة من الانهيار والصراخ في الفقرة الثانية من البرنامج بعد سقوطها فريسة للدب الروسي والنمر في ثلوج روسيا.