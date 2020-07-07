كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن تعرضها للتحرش والمضايقات أثناء قيادتها سيارتها موثقة ما حدث معها عن طريق فيديو نشرته عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام.

فقد صورت هنا الزاهد مقطع فيديو ظهر قيه شاحنة صغيرة يجلس فيها بعض الرجال قائلة “الرجالة بشنبات اللي قاعدين في عربية نصى نقل كانوا بيجروا وراي بقالهم خمس دقائق وبيتحرشوا بالكلام وكانوا يكسروا علي وكان ممكن اعمل حادثة عادي جدا”.

وتابعت “اول ما طلعت موبايلي جريوا زي الفيران لأن هم فعلا فيران وهم كلاب بمعنى اصح مفكرين انه لو بنت لوحدها في العربية حتخاف وتقعد تجري لا انا ما بخاف”.

ووجهت هنا الزاهد نصيحة الى الفتيات بعدم الخوف من المتحرشين قائلة “ما تسكتي عن حقك وحقك ينجاب عادي في الوقت”.