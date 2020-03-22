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شاهد .. هنا الزاهد تنشر صورا نادرة لوالدتها في شبابها

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نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مجموعة من الصورة النادرة لوالدتها في مرحلة شبابها لتهنئتها بمناسبة عيد الأم .

ووجهت هنا الزاهد رسالة إلى والدتها من خلال تعليقها على الصور فكتبت قائلة : ” أمي الغالية شكرا على كل حاجة .. شكرا يا ماما عشان عمرك ما أجبرتينا على أي حاجة حتى مكنتيش قاسية علينا في المذاكرة خالص دايما تقوليلنا اعملوا الصح إنتوا عارفينه ” .

وتابعت : ” شكرا خلتينا أنا وفرح ونور صحاب مش إخوات بس .. شكرا إنك علمتينا إزاي نعامل حتى الحيوان برفق .. بحبك يا أمي ” .

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