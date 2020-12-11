أثارت الفنانة المصرية هنا شيحة الجدل، مرة جديدة، بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برفقة محمود شاهين، نجل “إيناس شاهين” شقيقة الفنانة المصرية إلهام شاهين، وذلك للمرة الأولى في مناسبة رسمية لهما معًا.

وظهرت هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود ومطعما باللون الفضي اللامع ليبرز جمالها، كما تميز بتفصيلة بسيطة وناعمة، تكشف عن ساقيها لتبرز رشاقتها، وحمل كلاتش باللون الفضي اللامع لإكمال ظهورها، بينما كان محمود يقف بجوارها ويمسك يدها.

واعتمدت هنا شيحة على اللون الأسود للعيون ليبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجذاب، كما تركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة جذابة.

يذكر أن الثنائي هنا شيحة ومحمود شاهين كانا قد حرصا على عدم التقاط الصور التذكارية أو الظهور سويًا في فعاليات مهرجان القاهرة، إلا أنهما ظهرًا معًا اليوم في حفل الختام لأول مرة، وهو ما جعل البعض يتنبأ بأن ظهورهما سويًا بمثابة قرب إعلانهما الرسمي عن ارتباطهما، خاصة وأنهما لم يعلقان حتى الآن على تلك الأنباء بالنفي أو التأكيد.

وانتهى، مساء الخميس، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى حضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن منهن يسرا وليلى علوى ونيللى كريم ودرة، لبلبة، غادة عادل، إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى وزوجته، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى، المخرجة ساندرا نشأت، سمية الخشاب، رانيا يوسف، كما حضرت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.