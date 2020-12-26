تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة مقطع فيديو من احتفال الفنانة ” هنا شيحة ” بعيد ميلادها ال 35 برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها .

وظهر في مقطع الفيديو ” محمود شاهين ” إبن شقيق الفنانة ” إلهام شاهين ” برفقة هنا شيحة وهو يحتضنها ويغنيان ويرقصان معا على أنغام أغنية ” إنزل يا جميل عالساحة ” للفنان وليد توفيق .

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين حول حقيقة وجود علاقة عاطفية بينهما وهو ما أثير خلال الفترة الماضية بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة .. فيما كانت قد صرحت إلهام شاهين بأن ما يجمعهما هو علاقة صداقة قوية .

وعلى الجانب الآخر هنأ محمود شاهين هنا شيحة بعيد ميلادها بنشره صورة لهما عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري .. وكتب في تعليقه عليها بكلمات رمانسية : ” عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة ” .

وتابع : ” أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا .. وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز ” .