الصفحة الرئيسية فن شاهد .. هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

شاهد .. هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

بواسطة -
0 58

كشفت الفنانة المصرية ” هنا شيحة ” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ” mbc trending ” عن السبب من وراء اتخاذها قرار الانفصال عن زوجها السابق ” أحمد فلوكس ” .

حيث أرجعت السبب في ذلك إلى عدم شعورها بالارتياح و أنها تسرعت في تحويل قصة الحب مع أحمد فلوكس إلى زواج .

وأن الشخصيات غير متوافقة والحياة اليومية لكلا منهما مختلفة عن الآخر وربما الظروف تؤدى لعدم اكتمال هذا الزواج .

مؤكدة على أن قرار الانفصال والطلاق لم يكن لعيبا فيها أو في أحمد فلوكس ولكنها قررت ذلك حتى لا تؤذي نفسها أو تؤذي شريكها .

وأشارت إلى إنها لم تهتم بما سيقولونه الناس عقب طلاقها للمرة الثانية وإن ما تفكر به هو شعورها بالراحة واتخاذ القرار الذي يرضيها .

فقالت : ” لو مش مبسوطة بمشي وبعمل في الآخر اللي انا برتاحله بغض النظر عن رأي الآخرين اللي مش عايشين حياتي ” .

يذكر أن هنا شيحة أعلنت خبر انفصالها عن النجم أحمد فلوكس قبل مرور عام على عقد القران .

 

 

 

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.