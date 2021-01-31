شاركت الفنانة الكويتية هند البلوشي متابعيها ،على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه برفقة ابنتها عبير.

وقالت هند البلوشي لابنتها باللغة الانكليزية “متابعيني يسألون عنك” ثم خاطبت متابعيها قائلة “شفنوها خلاص اطمنتوا”.

وقد جاءت معظم التعليقات مشيدة بجمال الطفلة وشبهها من والدها حيث كان ابرزها “فيها ملامح من ابوها ماشاء الله” و “الله يحفظها تشبه ابوها” فيما سأل اخرون عن زوج هند البلوشي الجديد الفنان العراقي علي يوسف حيث كتب البعض “هسا علاوي ينجلط ” و “علاوي وينك”.

يذكر ان هند البلوشي لديها طفلين من زوجها الثالث مشاري العوضي الذي تزوجته عام 2012 وانجبت منه ابنتها عبير عام 2013 و جاسم في 2018.

وكانت هند البلوشي قد اعلنت مؤخرا عن زواجها من الفنان العراقي علي يوسف غير ان الاخير لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي حتى الان.