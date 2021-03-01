انهارت الفنانة الكويتية هند البلوشي من البكاء حزنا على مواطنها الفنان مشاري البلام الذي توفي منذ ايام اثر اصابته بفيروس كورونا.

وكانت هند البلوشي تتحدث في لقاء مع مجموعة من الفنانين الكويتيين في برنامج “ع السيف” المذاع على قناة “atv”, عن بعض المواقف التي جمعتها بالراحل فقالت بتأثر “كل يوم كان في موقف هذا مشاري يعني هو اذا ما يسوي شيء يخلي اللوكايشن حياة مو مشاري”.

وتابعت هند البلوشي “اذا اتذكر موقف مرة تأخر وهي مرة واحدة تأخر ما قدرت اكلمه وكنت منتجة ومخرجة العمل لأن مشاري كان يجي قبل الكل ويحل جوعان وين الاكل يا منتجة وش هالانتاج واذا ما سمعت هذه الكلمة ما ارتاح”.

واضافت هند البلوشي “الله يرحمه كان نسمة ما ادري اش اقول عنه” لتنهار بعدها باكية.