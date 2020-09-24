تتفاعل الناشطة السعودية هند القحطاني بشكل دائم مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجيب على اسئلتهم المختلفة وذلك عبر خاصية البث المباشر.

ومن بين التعليقات التي تلقتها هند القحطاني مؤخرا سؤال من احدى متابعاتها والتي قالت: “ودي اعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك” لترد عليها قائلة: “اذا انت مؤمنة ايمان كامل ومقتنعة اقتناع شديد انه انا اغضب خالق السماوات والارض الرحمن الرحيم بأني اكشف عن بعض أجزاء جسدي وما اتحجب فأنا ارى العكس تماما”.

وتابعت هند القحطاني: “أنا مؤمنة ايمان كامل ومقتنعة أشد الاقتناع بأن الله الرحمن الرحيم لا يغضبه ان تكشف امرأة عن أجزاء من جسدها أو أنها تشيل حجابها”.

وتساءلت “أيغضب خالق السماوات والارض من أن تنزع المرأة حجاها او تكشف عن أجزاء من جسدها ولا يغضبه الجرائم التي يرتكبها البشر؟” ثم أضافت “انا ما اعتديت على احد ولا ارتكبت جريمة بحق احد كل ما في الموضوع اني انا احب ان اعيش حياتي طبيعية”.

يذكر ان هند القحطاني، والتي تعيش في الولايات المتحدة، دائما ما تثير الجدل بإطلالاتها التي يعتبرها السعوديون بأنها جريئة ولا تمثل المرأة السعودية.