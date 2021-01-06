عبرت جمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة الامريكيية، عن شوقها للسعودية على طريقتها من خلال اختيارها للظهور بثوب عسيري..

فقد نشرت هند القحطاني مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تمارس رياضة المشي كاشفة عن ارتدائها ثوب عسيري تقليدي وقالت “امشي بالحي لابسة بنطلون رياضي وخليت الثوب العسيري ابغى احس الاجواء مشابهة لأجواء المنطقة الجنوبية بس هنا فيها رطوبة”.

وتابعت هند القحطاني “ابغى احس كأني امشي في سراة عبيدة العسران بني بشر بالثوب العسيري”.

يذكر ان سراة عبيدة هي محافظة سعودية تابعة لمنطقة عسير والتي تقع في الجنوب الغربي من المملكة.

وقد اثار الفيديو تفاعلا بين الناشطين بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “طيب وجالسه تتذكري سرات عبيده كان جلستي بها المشكله في الهاربات يهربو وبعد كذا تبث للنفس المجتمع الي هربت منه الا تعساً لكم”.