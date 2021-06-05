فاجأ أحد الرسامين، الفاشنيستا السعودية هند القحطاني، وأهداها صورتها مرسومة، إلا أن تفاصيل ملامحها تسببت لها في صدمة لتعلق القحطاني بطريقة ساخرة.

وتضمنت الرسمة صورة للفاشنيستا السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني بالقلم الرصاص بشفتين ممتلئتين وأنف مدبب وجبهة عريضة، الجبهة هي ما أثارت انتباه هند القحطاني لتنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات تستعرض فيه الصورة المهداة لها، وتعلق بكلمات ساخرة.

وقالت هند القحطاني في تعليقها على الصورة، خلال تصويرها لها واستعراض تفاصيلها: “هذه صورة مرسومة، اللوحة جميلة تجنن الله يسامحك شو ها الجبهة، جبهتي مو عريضة بكل ها الشكل.. اللي راح يشوف الصورة راح يظنها بنت عمي فيها كتير شبه مني، بس مو شبهي أوي، تسلم على الصورة”

كما نشرت هند القحطاني مقطع فيديو وهي تحاول اقناع متابعيها ان جبهتها ليست عريضة حيث قالت “حطيت شعري وراء اذني وشديته عشان اثبت لكم ان حجم جبهتي عادي ما هي كبيرة ولا صغيرة وسط عادي عشان بعدين اذا رسمتوني او جيتوا تتكلمون عني ما تقولون ام جبهة كبيرة”.

وتابعت “اقسم بالله عمره ما احد في حياتي الواقعية قال لي ان جبهتي كبيرة الا لما دخلت السوشيال ميديا”.