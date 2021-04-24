شاركت هند القحطاني، المشهورة السعودية المثيرة للجدل، تحضيراتها للاحتفال بعيد ميلادها وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هند القحطاني: “أسؤأ شيء اذا كان ميلادكم في رمضان ما تدرون انتوا تسوون فطور وشوفون التلفزيون وتستمتعون بيومكم وتقعدون مع اسرتكم ولا ترتبون للميلاد”.

وبعد ان استعرضت تحضيراتها للحفل, قالت هند القحطاني “تدرون أني بعمري بحياتي ما احتفلت بعيد ميلادي الا العام بس جبت كيكة واحتفلت مع اطفالي”.

وتابعت “طول ما انا في السعودية ما بعمري احتفلت بميلادي والسبب تعرفون اذا كانت الواحدة ناشئة في أسرة متشددة ترفض هذه الاشياء وتستنكرها وكل شي محرم”.

وقد اثار كلام هند القحطاني ردود واسعة واكد البعض على كلامها حيث قال احدهم “صحيح على وقتك كانو خانقيننا في المدارس حتى في حفلة التخرج ما يبغو يشغلولنا اغاني ولا يبونا نفرح جاتهم الكتمه”.

حتى قبعة التخرج اذكر مره منعونا نلبسها لانها حرام تشبه بالكفار — لُجَينْ. (@lloojjaa) April 23, 2021

بينما اسنتكر اخرين، كلام هند القحطاني حيث قالت اخرى “ماني فاهمه ليش دايم تذكر اهلها بهذي الطريقة حرام عييييبببب لللللااااا موكياج خلاص مو عشتي حياتك لا تجيبين طاريهم”.

مشهور ببعض العوائل الجنوبيه تشدد في غير محله وهي وحده من ضحايا هذا الشي فما اتوقع تمحيهم وماتجيب طاريهم بهذي السهوله رغم ان افعالها ماتمثل فيها الا نفسها — Fahad (@ihhu45) April 23, 2021