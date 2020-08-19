أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني ضجة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو نسبت فيه لنفسها الفضل بتغيير نظرة المجتمع السعودي للنساء.

وقالت القحطاني في مقطع الفيديو: “على جميع المشهورات والفاشينيستات في الخليج والعالم العربي اذا ما شكروني ع الاقل يكونون ممتنين لأنه بعد هند القحطاني خف عليهم الانتقاد والاستشراف كل يوم الكل كان يستشرف على روسهم”.

وتابعت هند: “بعدك يا هند القحطاني خلاص صارت المجتمع يتقبل كل من شالت الغطاء عن وجهها وكشفت عن وجهها وشعرها”.

وأضافت: “قبل ماتطلع ⁧‫هند القحطاني‬⁩ أي وحدة غير محجبة كانت توصف بالفاسقة، لما طلعت أنا سببت صدمة لأغلب أبناء المجتمع وخاصةالمحافظين”.