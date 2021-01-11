ردت الناشطة السعودية هند القحطاني بغضب على الانتقادات التي تتعرض لها من قبل البعض بسبب الفيديوهات التي تنشرها لها ولابنتها متهمة من يوجه لها هذه الانتقادات بأنهم من “بقايا الصحوة” واصحاب الفكر الاخواني.

وبدت هند القحطاني، في فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات، غاضبة حيث قالت “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة يا اصحاب الفكر الاخونجي اجسامنا ليست بعورة ولا نستحي من اجسامنا”.

وتابعت “انتم اش تبعون بالظبط تبغونا يعني نقص لحومنا وشحومنا عشان نصير مثل المساطر عشان نرضيكم يعني لما تصير اجسامنا مثل المسطرة تصبح ليست بعورة لكن اذا كانت اجسامنا انثوية لا وقتها اي حركة نسويها تحسب علينا اننا نقصد فيها اثارة الفتنة واثارة الغرائز”.

هند القحطاني تبدو غاضبة جدًا من مُنتقدي تصويرها لبنتها:



"يا بقايا الصحوة؛ تبون نقطع لحومنا عشان ترضون!" pic.twitter.com/PeGF9eASrM — WHR (@whrumor) January 11, 2021

ونوهت هند القحطاني الى انها تقصد بكلامها بأنها توجه كلامها الى من يتهمها بتصوير ابنتها غير لائقة.

وقد اثار كلام هند القحطاني الجدل بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لكلامها وبين من طالب بمعاقبتها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة الله وهي في قعر بيتها)) رواه الترمذي — SELVR (@qahrhm0) January 11, 2021

محد مهتم لنظرتكم — Pure evil but also cute (@wondergrll) January 11, 2021

كفو على ايش ؟ — أسمَاء (@IIA_SOOM) January 11, 2021