نشرت المشهورة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه من داخل سيارتها وهي ترقص بطريقة مثيرة للجدل بخاصة.

وكانت هند القحطاني تنتظر داخل سيارتها أحد الطلبات من المطعم بينما كانت تستمع الى أغنية أنا بعترفلك عجباني للمطرب المصري رامي صبري.

خلال الفيديو تظهر هند القحطاني وهي ترقص وتتمايل وتؤكد للجمهور أنها تنتظر وصول الطلب الخاص بها من المطعم إلا أن التعليقات على الفيديو كانت سلبية بسبب إطلالة هند القحطاني حيث اعتمد على بلوزة باللون الفضي اللامع مفتوحة الصدر مما جعل مظهرها ملفت للأنظار أكثر خلال الرقص في حين اعتبر آخرون أن هند القحطاني هو أن تصبح تريند كعادتها وتحقق مشاهدات مرتفعة لما تعرضه من فيديوهات.

على جانب آخر، كانت هند القحطاني قد ظهرت خلال فيديو آخر هاجمت فيه كل من يحاول استغلال شهرتها لتحقيق الشهرة على حسابها حيث قالت: أكيد أنتم ملاحظين لما يجيبون سيرتي الأسبوع اللي يليه يصير فيه ارتفاع في المشاهدات.. الناس يبغون يعرفون إيش يقولون عن هند.

لكن ما أثار استياء الجمهور هو أنها وصفت نفسها بالظاهرة لذلك اتهمها البعض الغرور والمبالغة في تقدير الذات