شاركت الفنانة المصرية هند رمضان متابعيها على انستغرام مقطع فيديو لاستمتاعها بوقتها وبالطقس الصيفي في احد منتجعات شرم الشيخ.

وظهرت هند رضا في الفيديو بالمايوه وهي تسبح في البحر وعلقت كاتبة: “مصر الجميلة.. ما اجمل احساس السباحة في البحر.. ارسل لكم كل الحب من شرم الشيخ الجميلة”.

وكانت الفنانة هند رضا قد عملت فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.



تقدم الفنانة هند رضا برنامجها “لسه فاكر”، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة “نجوم إف إم”، في الساعة 8 مساء.