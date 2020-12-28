شارك الفنان السعودي مهند الحمدي متابعيه عبر حسابه على انستغرام سلسلة فيديوهات له ولخطيبته فرح مراد اثناء تواجدهما في السيارة ظهرا في احداها وهما يتجادلان حول كيفية الحديث عن شراء او تبني كلب.

ويظهر مهند الحمدي، في فيديو شاركه عبر خاصية الستوريز، بينما كانت خطيبته تقول له “حتى دينيا لا تستطيع شراء روح” ليشرح بعدها انه كان يصور فيديو ويسأل متابعيه عن مكان في دبي يستطيع ان يشتري منه كلب من نوع pomeranian teacup لتعترض خطيبته على مصطلح شراء مؤكدة ان هذا تبني بينما أصر مهند على لفظ شراء بما أنه يدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على الكلب.

وبعد هوشة بينه وبين خطيبته عاد مهند وقال “يا جماعة الخير تعرفون محل في دبي عنده حيوانات اليفة ارواح جميلة نقدر نستعيرها لفترة طويلة من الزمان لكي نربيها عندنا ونهتم بها” ثم سأل خطيبته “تمام” فقالت له “اوفر شوي بس اوكي”.

وقد اثار الفيديو تعليقات متباينة من المتابعين حيث جاء بعض التعليقات على الشكل التالي: “بعيداً عن السالفه حقتهم عجبني كذا المكس اللبناني مع السعودي” و”هههه يقولون انساني … للعلم بيع القطط والكلاب محرم دينيا ..بس كثير يتاجرون فيه الحين” و “عليه تقل دم رهيب ، مع انها البنت بس باينة انها عاقلة عنه ، هو مهوس و كأن محدش ارتبط و لا خطب غيره ، و بيستظرف عالفاضى و المليان ، نفسى اعرف البنات شايفة فى ايه حلو !”.

يذكر أن مهند كان قد نشر عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابه الخاص على “إنستغرام” فيديو استعرض فيه الشقة التي سيقيم فيها مع عروسه بعد الزواج. كما عرض هدية قدّمتها له والدتها، وهي عبارة عن مصحف مزخرف بالذهب. وقبل هذا، أعلن مهند خطوبته من خلال صورة نشرتها فرح عبر الخاصية نفسها حيث علّق عليها بوضعه رمز خاتم الخطوبة.