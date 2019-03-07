شاهد… هيا الشعيبي تبكي بسبب الهام الفضالة

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر للفنانة هيا الشعيبي، وهي تبكي بسبب إخفاء إلهام حقيقة أنها أجرت عملية جراحية.

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وظهرت “هيا” بالفيديو باكية، وهي تلوم إلهام بسبب إخفائها إجراء عملية جراحية، لافتة إلى أنها تتعامل مع إلهام كشقيقة لها، لذا كان من الضروري أن تخبرها بالعملية.

وتحدثت إلهام الفضالة بالفيديو، الذي لم يظهر إلا صوتها قائلة: “أنت الحين ليش تبكي؟! أنا ما أبي العالم تتوتر معاي، والله العظيم هما دروا بالصدفة من ردود النور، وهي ترد على الناس وتقولهم ماما سوت عملية.. ما بدي أعذبكم معاي” لترد هيا معترضة “إحنا غير.. إحنا أخواتك”.