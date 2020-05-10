لم تستطيع الفنانة الكويتية “هيا الشعيبي” حبس دموعها، خلال مقابلة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موجة الانتقادات الشرسة التي طالتها مؤخراً.

وناشدت “الشعيبي” في لقاء لها مع الإعلامي “حسن البلام”، وزير الإعلام، مرة بأن يتدخل مع الشباب ويتكلم معهم في أسلوب انتقادهم.. فمن العيب أن يتحدثوا عني هكذا.. أنا عمري الآن 41 عاماً.

وتفاعل البلام مع بكاء هيا الشعيبي قائلا “لتسيح الكحلة حبيبتي نحنا ما نحب نبكيكي نحنا نحب نضحكك”.

يذكر أن هيا الشعيبي تتعرض لانتقادات شرسة بسبب مشاركتها مفي مسلسل “مليار ريال” السعودي وكانت قد ردت في وقت سابق على منتقدي أدائها في في المسلسل بأن العمل بطبيعته كوميدي وهناك العديد من الإضافات التي وضعتها في بعض المشاهد لكي تصبغه بالصبغة الكوميدية.