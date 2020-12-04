أطلفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في فيديو جديد نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن عن طردها للسائق الخاص بها بعد 12 عاما من العمل معها، مبينة إلى أن قرارها جاء لعدة أسباب.

وقالت الشعيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها في سناب شات، إنها صبرت عليه كثيرا وكانت تنصحه باستمرار قائلة “يا نظام اعقل” لكن لا فائدة، فلم تتحمل أخطاءه الكثيرة ومنها التدخين في السيارة أمام أبنائها.

وأضافت الشعيبي: “بعدين اكتشفت أنه كثير “الثرثرة” مع الخادمات وهم اشتكوا منه”، وبينت أنه كسول ودائما نائم قبل فترة كورونا، وهو ما أغضبها منه.

وذكرت أن السائق لم يحرص على النظافة الشخصية لسيارته فاضطرت أن تأتي بآخر يقوم بمهمته ونصبته مديرا عليه وكانت تمده بالملابس والعطايا لكن لم يتحسن.

وبينت الفنانة الكويتية أن المصيبة التي كان يفعلها السائق هو الرغي الكثير “الثرثرة”، مشيرة إلى أنها طردته وزوجها رفع عليه قضية وانتهت العلاقة بينهما.

وقد اثارت هيا الشعيبي الجدل بسبب سردها لهذه القصة وتساءل البعض عن المغزى الذي تريد ايصاله على جمهورها فقال احدهم “واي لازم يسون لج مسلسل مثل مسلسل الملكه اليزابيث على النتفلكس ويسردون قصه حياتج مع كيفيه حياه السواق في بيتكم ومدى تأثيره على عرش المملكه الخايسه اللي تحكمينها ..مالت عليج وعلى ويهج مصدقه روحج”.