وجه عبد المجيد الكناني، مقدم برنامج (لقيمات) مؤخرا انتقادات لاذعة الى الفنانة الكويتية على خلفية مشاركتها في احد المسلسلات السعودية.

وقال عبدالمجيد الكناني تعليقا على دور هيا الشعيبي: “واضح الاستهبال وعدم الاحترام تنظر للكاميرا وتضحك وتقدم اخر ما توصله التهريج” واضاف “والله اني اشعر بالاهانة من التعامل مع تلفزيوننا الرسمي بهذا الشكل”.

وقد ردت هيا الشعيبي على انتقاد عبدالمجيد الكناني قائلة ان هناك اطفال هاجمتها وانها تشعر ان هناك من يطلب منهم الهجوم عليها وتابعت “انا ما ارد ان ارد بكل حب وود انا كويتية لكني بنت السعودية وجمهوري سعودي وخليجي وعيال عمي وعيال خالتي سعوديين”.

واضافت “اذا حياة الفهد طقوها واحلام طقوها فأنا ناجحة اعتبر نفسي لو مني ناجحة ما ركزوا علي”.