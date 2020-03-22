شاهد.. هيا الشعيبي تسخر من اصالة دفاعا عن احلام!

هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بأسلوبها الساخر الفنانة السورية اصالة نصري، دون ان تسميها، وذلك دفاعا عن الفنانة الاماراتية احلام.

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وقالت هيا الشعيبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش إن الفنانة أحلام أكثر إنسانة أبدعت في تقليدها، مردفة: “بحبها شخصيتها قوية ملكة في نفسها”.

وبعد أن قامت بتقليد احلام، قالت هيا لاشعيبي: “لا حد يجيها ولا حد يقرب صوبها خصوصا اللي تقول آآآآآآآه..” وردا على سؤال هشام الهويش عن من تقصد بكلامها، أجابت: “أقصد ناس وقفت على المسرح أنا ما عندي إلا فستان واحد بدكن بدكن ما بدكن ما بدكن”.

وعلق الإعلامي هشام الهويش على سخرية هيا الشعيبي: “بس دي لهجة سورية سميها يا خوافة”، فقالت هيا الشعيبي: “أنا ما بخاف”، وواصلت السخرية تجاه الفنانة أصالة.