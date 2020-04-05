شاهد.. هيا الشعيبي تفتح النار على سارة دندراوي: “انت العنصرية مو نحنا”

فتحت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي النار على مذيعة لم تسمها متهمة اياها بكره الكويتيين وذلك في فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم ان هيا الشعيبي لم تذكر اسم هذه المذيعة لكن الجمهور أكد أنها تقصد سارة الدندراوي مذيعة قناة العربية، بعد قيام الأخيرة بإجراء مداخلة هاتفية مع الفنانة حياة الفهد وتوجيه تهمة العنصرية لها، مشيرة إلى أن هذه المداخلة كانت بهدف إثارة الفتنة نظرا لكرهها للكويتيين.

وقالت هيا عبر مقطع فيديو لها عبر “سناب شات”: “مع احترامي الشديد لمذيعة وايد تحب الكويت قاعدتلنا على الواحدة وتسأل حياة الفهد هذه موعنصرية.. لا مو عنصرية.. نفسي مرة تطلعين على الشاشة الي أنا احترمها واحترم أصحابها ولها الحشيمة والكرامة.. نفسي مرة واحدة تطلعين تقولين كلمة طيبة عن الكويت مو تقصيدين للكويتين على أي شغلة”.

وواصلت الهجوم عليها قائلة:”يعني الصراحة اتصالك مالو داعي لأن إحنا في وقت ما ندور على القيل والقال إحنا في وقت الدعاء والاستنجاد بربنا وفي وقت لازم يكون خليجنا واحد شوفي دول أوروبا شلون طاحو بمرض”.

واستطردت حديثها، قائلة :”لا تسوين فتنة قاعدتلنا على الواحدة هذه أستاذة حياة الفهد لما اتصلت بيها وقولتي هذه مو عنصرية.. العنصرية عندك”.

وكانت سارة دندراوي قد اجرت مقابلة مع الفنانة الكويتية حياة الفهد حول تصريحات الاخيرة ضد الوافدين في الكويت في ظل ازمة كورونا غير ان الكثير من الكويتيين اتهموا سارة الدندراوي بالتحيز أثناء هذا اللقاء.