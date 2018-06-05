شاهد.. هيا الشعيبي تقلد إليسا وتعتذر.. فهل نجحت!

أطلت الفنانة هيا الشعيبي في مقابلة إذاعية مع الإعلامي علي نجم، خيم عليها أجواء الضحك والمزاح إلى جانب بعد الأمور الفنية.

وقالت هيا الشعيبي إن لديها الكثير من الأحلام لم تحققها وأهمها شراء بيت من أجل أولادها، أما حلمها الثاني فهو المسرح، مشيرة أن هيئة الترفيه في السعودية تدعمها كثيرة، وتمنت الدعم من بلدها الكويت”.



كما تحدثت هيا الشعيبي عن أعلى وزن وصلت إليه، وقالت “كان وزني 160 بالثمانينات عندما توفي والدي، والآن عاد إلى 115 ثم خضعت لعملية تكميم مرة واحدة والآن أصبح وزني 93 ” ومن ثم قامت هيا الشعيبي بتقليد إليسا، وقبل أن تفعل ذلك إعتذرت منها وقالت “أنا آسفة رح غني أغنيتك بالكويتي”، ثم باشرت بتقليد أدائها في أغنية “أجمل إحساس” . ويعرف عن هيا الشعيبي تقليدها لعدد من الفنانات أبرزهن الفنانة أحلام، كما قامت بتقليد الفنانة يسرا أخيراً من خلال فيديو يجمعها بشقيقها وهما يغنيان “3 دقات” ولكن باللهجة الكويتية.