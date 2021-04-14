حلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفة على حلقة الامس من برنامج “وياكم” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد مع دانة طويرش على شاشة قناة “atv”.

وقالت هيا الشعيبي ردا على سؤال من صالح الراشد عن سبب حزنها بالقول “متعودة اني كل سنة اطلع في فانوس هيونة والناس كانت تسأل على تويتر وين فانوس هيونة ووين هيونة ككوميديان”.

وتابعت “انا وايد مستأنسة اني ربعي وحبايبي بالعكس مستضيفيني واني بعد فترة طولة رضيت اطلع بلقاء”.

واوضحت هيا الشعيبي انه لم يتم دعوتها لاي عمل في رمضان قائلة “الصراحة ما حد طق الباب انا ما كذب يعني وايد ناس صار عندها خط رجعة صوب هيا شنو السبب انا مني عارفة لكن انا عندي قناعة اني موجودة في عالم هيا في السوشيال ميديا”.

واضافت “انا ما احب ادق على الاوادم ليه ما اخذتوني اش معنى فلانة او علانة انا ما عندي هذا الاسلوب”.

وختمت هيا الشعيبي كلامها بالقول “انا عندي عمل اسمه عمارة في مهب الريح عمل قوي عمل كوميدي عمل فيه مشاركة عربية قوية عباس النوري على قناة قطرية”.