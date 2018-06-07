شاهد.. هيا الشعيبي خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس.. خمنوا كم اصبح وزنها؟

فاجأت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ كل متابعيها عندما أعلنت أنها خسرت الكثير من وزنها بعد عملية تكميم المعدة التي أجرتها.

واشارت الشعيبي في مقابلة لها في برنامج “ممكن نتعرف” على راديو “مارينا تي في” الى انها خسرت 67 كيلوغراماً وبات وزنها الآن 93 كيلوغراماً، بعدما كان 160 كيلوغراماً.

وكشفت الشعيبي الى أنها أجرت عمليتين لتخفيف الوزن، وهما تكميم المعدة، وتغيير مسار مصغر، مؤكدة أنها لا تخجل من ذكر وزنها، أو أي عمليات أجرتها.

تصريحات الشعيبي لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اثنى الكثير من الناشطين على جرأة الشعيبي.