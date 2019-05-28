شاهد.. هيا الشعيبي: “ما عزمتيني على عرس ولدك” وانتصار الشراح ترد: “ما استحي”

عاتبت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفتها الفنانة انتصار الشراح بسبب عدم دعوتها لحضور زفاف ابنها.

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وقالت هيا الشعيبي لضيفتها انتصار الشراح، في حلقة الامس من برنامج “فانوس هيونة”، أثناء حديث الاخيرة عن أبنائها “ما عزمتيني على عرس علي” لترد عليها انتصار الشراح ضاحكة “ما استحي انا” للتتابع “ان شاء الله بعرس سالم”.

كما كشفت انتصار الشراح عن سبب رفضها لدور في مسلسل دفعة القاهرة موضحة بأن طاقم عمل مسلسل دفعة القاهرة عليها عرض دور مشهد واحد فقط وعندما ذهبت لأداء المشهد وجدت أمامها فنانة لا تجيد اللكنة الكويتية وقامت بتصوير المشهد لكنها لاحقا طلبت حذف المشهد أو إعادته ووضحت حين ذهابها مرة أخرى لتعديل المشهد بأنهم وجدو بديلة لها وهي الفنانة هند البلوشي.