ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على قيام البعض بالزج باسمها في قضية غسيل الأموال لتسويقها منتجات عن طريق استخدام شركة “بوتيكات”مؤكدة أنها لن تخون الكويت أبداً.

ودافعت هيا الشعيبي، في فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، عن نفسها قائلة “أنا بنت الشعيبي، وأنا فنانة من وأنا عمري 12 سنة.. مو أنا اللي أخون ديرتي ولا أنا اللي أتاجر في سوالف غسيل الأموال”.

وأضافت، أنها لو أرادت الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة لكانت فعلت ذلك من البداية، لأنها أسهل طريقة، لكنها أكدت، “أنا كويتية ولائي لديرتي ولجمهوري.. أنا لو من البداية هالسوالف طريقها سهل وما في أسهل منها لأن أنا مو كده لأني فنانة وحتى في أعمالي ما أهتم بالفلوس قد ما بحب الفن ويهمني أني أمثل اللي بحبه”.

وأشارت إلى أنها لغاية اليوم لا تملك منزلاً، وأنها تعيش في “شاليه” بالإيجار، حتى أن السيارات التي تقودها عادية، وأن أغلى سيارة لديها هي من نوع بورش، وثمنها 40 ألفاً، وقد امتلكتها بعد العمل الذي قدمته مع شبكة قنوات “ام بي سي”.

واختتمت حديثها، قائلة :”والحمد لله كذا موضوع كنت مظلومة فيه أطلع براءة لأني بصوم وأصلي وأعرف ربي وأخاف أن أخسر حبايبي أو أسوي شيء غلط .. وأنا عارفة الموضوع عشان كده قاعدة بسوق على قدي وقنوعة باللي يجيلي”.