شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأجواء احتفالها بعيد ميلادها حيث ظهر وهي ترقص التنورة، على أنغام “زاهد الدنيا” للمطرب الشعبي محمود الليثي.

وعلقت هيدي على الفيديو كاتبة: “عندما تقضي عيد ميلادك بين أشخاص مميزين، يكون الحب في كل مكان”.

وقد تفاعل متابعو هيدي كرم مع الفيديو حيث تمنى لها الكثيرين عيد ميلاد سعيد وكان بينهم عدد من النجوم نذكر منهم كريم عبد العزيز وانجي علاء وسالي شاهين وسامح حسين وغيرهم.

يذكر أن رقصة التنورة هي رقصة مصرية ذات أصول صوفية وهي رقصة ايقاعية تؤدى بشكل جماعي بحركات دائرية.

والجدير بالذكر أن الفنانة هيدي كرم، تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ41، وتقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي للطلاق مع الفنانة إنجي المقدم، في أول بطولة مطلقة لها، إلى جانب عمر الشناوي إنجي أبوزيد. وهو من إخراج مصطفى أبوسيف.