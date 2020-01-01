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شاهد.. هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في حفلة رأس السنة في مصر

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خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالاتها في حفلتين أحيتهما في مصر بمناسبة رأس السنة.

فقد افتتحت هيفاء وهبي حفلاتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالقاهرة الجديدة، وأطلت هيفاء خلال الحفل مرتدية فستان أخضر مثير مع لون شعر أشقر، وغنت العديد من الأغاني المعروفة الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور وقامت رقصت عليها كذلك واستمرت لمدة ساعة من الغناء.

أما حفلها الثاني فقد أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، ومن إنتاج وتنظيم محمود حنفى وإشراف ابنته الدكتورة نورا حنفى، حيث ارتدت فستانا شفافا قصيرا أشعلت به الأجواء الساهرة، وتفاعل الجمهور مع أغانيها ورقصاتها على المسرح، وصعد أحد الحضور لتقبيل يدها أثناء غنائها.

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