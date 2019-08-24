شاهد.. هيفاء وهبي بالهوت شورت في حفلها بالساحل الشمالي!

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بصور جديدة من إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالى فيما تداول ناشطون مقاطع فيديو لها وهي ترقص وتغني بعفوية.

وأطلت هيفاء وهبى على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه بلوزة ذات أكمام مكشوفة ولكنها اتسمت باللون الفضى اللامع.

واعتمدت هيفاء وهبى على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.