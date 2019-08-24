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شاهد.. هيفاء وهبي بالهوت شورت في حفلها بالساحل الشمالي!

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هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بصور جديدة من إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالى فيما تداول ناشطون مقاطع فيديو لها وهي ترقص وتغني بعفوية.

وأطلت هيفاء وهبى على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه بلوزة ذات أكمام مكشوفة ولكنها اتسمت باللون الفضى اللامع.

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صباح الخبر عالناس الغير💓 The black party at Ivory #northcoast was on #fire 🔥😉 I had fun last night with such an amazing crowd 💓 #summerclosingparty #northcoast #egyp #ivorycoast 🌞☔️ #الساحل_الشمالي #امصر 💓 #ShaghlaKolEnnas #hawwa #haifawehbe

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واعتمدت هيفاء وهبى على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.

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