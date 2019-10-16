شاهد .. هيفاء وهبي تتدرب على الملاكمة

نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثناء تلقيها بعض التدريبات الرياضية الشاقة .

حيث ظهرت هيفاء وهبي في الفيديو في أحد الصالات الرياضية وهي تمارس رياضة الملاكمة باحتراف مع مدرب خاص .

ويأتي ذلك في إطار استعداداتها للمشاركة في فيلمها الجديد ” أشباح أوروبا ” حيث تبين أنه تم تسجيل هذا المقطع على هامش تصوير مشاهدها في الفيلم .

وجاء في التعليق على مقطع الفيديو : ” تدريبات الفنانة هيفاء وهبي من كواليس فيلم أشباح أوروبا ” .

يذكر أن فيلم ” أشباح أوروبا ” يشاركها في بطولته كلا من الفنانين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.. الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ومن إخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية .