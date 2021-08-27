أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا مساء أمس الخميس 26 أغسطس في الساحل الشمالي في العلمين والذي حضره عدد من من النجوم منهم الفنان أكرم حسني الذي شاركها غناء “لو كنت” على المسرح، وإدوارد ومطرب المهرجانات حمو بيكا والاعلامية بوسي شلبي.

وقد وجهت هيفاء وهبي كلمة الى الجمهور في بداية الحفل عبرت من خلالها عن سعادتها بالتواجد في مصر بين جمهورها المصري قائلة “مصر وناسها عزيزين كثير على قلبي” ثم وجهت تحية الى وطنها لبنان.

كما حرصت هيفاء وهبى على الترحيب بالمشاهير المتواجدين في الحفل خاصة أكرم حسني وادوارد ثم سألت عن حمو بيكا عندما علمت بوجوده، وعبرت عن حبها الكبير له وقالت: “حبيبي هون، محدش يزعلي حمو أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه”.

غناء الديڤا #هيفاء_وهبي والنجم #اكرم_حسني للديو الشهير الذي جمعهما والذي حصد اكثر من ٣٠ مليون مشاهدة في ظرف شهر على منصة اليوتيوب لأول مرة على المسرح pic.twitter.com/zSQz71Nlyg — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) August 27, 2021

كما نشر حمو بيكا عبر صفحته على فايسبوك فيديو له مع هيفاء وهبي وهي ترحب به وتعبر عن حبها له.

هيفاء من اليوم تأشر وتسلم على شخص تحسبه اكرم طلع اكرم وراها pic.twitter.com/pwprykmvjR — إليفا (@mjkdiva) August 27, 2021